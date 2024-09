Comparte

Carlos Chandía esperó 17 años para contar una anécdota junto a Lionel Messi, en un partido de la Copa América 2007. El, en ese entonces, emergente delantero argentino vivía sus primeros años en el fútbol profesional.

Durante el duelo de semifinales entre Argentina y México, la albiceleste ganaba por 3-0, uno de los goles obra de Messi. El astro trasandino tenía tarjeta amarilla y en los minutos finales Chandía le perdonó la segunda, la cual hubiese impedido que el zurdo jugara la final, pero el chileno pidió algo a cambio.

En conversación con ESPN, el ahora político inició: “Yo había dado tres minutos de agregado y Argentina le ganaba 3-0 a México. Messi levanta una pelota y la para con la mano, pero en mitad de cancha, no había ninguna opción de gol de los mexicanos”.

“Me acerqué y le dije ‘esta jugada es amarilla, pero te va a costar la camiseta’. No le mostré la amarilla, ganaban 3-0 y quedaban dos minutos, era cortarle la posibilidad de jugar la final de Copa América 2007″, agregó el otrora árbitro chileno.

Para finalizar, Chandía aseguró que “me la fue a dejar al camarín. Él se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, acá no hombre, me la entrega en el camarín’, y llegó hasta allá para entregarme su camiseta”.

El actual Alcalde de Coihueco mantiene guardada la camiseta de Lionel Messi, en años donde el astro argentino comenzaba a mostrar su gran talento en el Barcelona.