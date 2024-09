Comparte

En conversación con el streamer argentino, Davoo Xeneize en la plataforma Kick, Arturo Vidal dio sus sensaciones de cara al partido de vuelta frente a River Plate por cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Va a ser una guerra allá, pero le tengo mucha confianza a mi equipo y yo sé que podemos sacar un buen resultado”, le dijo el ‘King’ al joven argentino, consultado por las posibilidades del ‘Cacique’ de sortear la serie ante el ‘Millonario’.

Durante su carrera, Arturo Vidal ha expresado en reiteradas ocasiones lo cómodo que se siente jugando en escenarios adversos, y esta vez no fue la excepción: ““A mi me gustan estos partidos, estos desafíos, me gusta jugar con estadios en contra. Eso me hace crecer mucho más. Por eso me tengo tanta confianza para el martes”, expresó el volante albo.

Además, el dos veces mundialista hizo una comparación con el equipo de Colo-Colo de 1991, que terminó conquistando el trofeo más preciado a nivel continental: “La gente está muy agradecida, pero siempre uno quiere más. Ellos tienen confianza en lo que estamos haciendo. El otro día con el empate se fueron contentos y con mucha fe de que podemos avanzar. Si avanzamos podemos pelear esta Copa como se hizo en el 91”, cerró el ex Barcelona.

El duelo de vuelta entre Colo-Colo y River Plate se disputará el próximo martes 24 de septiembre en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires. El resultado de la ida fue 1-1 en Santiago.