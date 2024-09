La pareja conformada por el chileno Alejandro Tabilo (22° ATP) y el norteamericano Ben Shelton (17° ATP) venció por 6-1 y 6-2 al griego Stefanos Tsitsipas (12° ATP) y Casper Ruud (9° ATP) para darle un nuevo punto al equipo del resto del mundo en la Laver Cup que se disputa en Berlín.

El dúo de ‘Jano’ y ‘La Montaña’ comenzó con dos rápidos quiebres en el primer set, que los dejó con un cómodo 5-0 a favor y, luego de que los europeos mantuvieran su servicio por primera vez, fue el chileno el encargado de cerrar el primer parcial por 6-1.

La segunda manga fue de un trámite muy parecido para Tabilo y Shelton, con rápidos rompimientos de servicio. Por más que la dupla rival levantara algo su rendimiento en la mitad del set, los dirigidos por John McEnroe en el presente torneo pudieron llevarse el partido con un holgado 6-2 final.

De esta forma, el equipo del nacional queda bien aspectado de cara al último día de competición, con un marcador de 8-4 global en la competición, después de haber ganado cuatro de los seis duelos disputados hasta ahora en el Uber Arena de la capital alemana.

Ben Shelton and Alejandro Tabilo power Team World to an 8-4 lead. pic.twitter.com/P5TPY8TYDu

— Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2024