El Presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la fecha para finalizar la Supercopa pendiente entre Colo-Colo y Huachipato. Además, tuvo palabras para la situación del hincha de Universidad de Chile, quien ingresó al estadio pese al derecho de admisión y con presunto apoyo del ente rector del fútbol chileno.

En conversación con los medios, el mandamás comentó la participación del Cacique en Libertadores y comentó que “hemos subido el nivel, fue un hecho histórico este año donde hubo participación de seis clubes chilenos en Copa Internacional. Histórico también la participación de cuatro en Copa Libertadores, en fase de grupo”.

“Esperemos seguir subiendo, hay una motivación, los presidentes piensan diferente, han ido cambiando un poco las políticas deportivas con respecto a eso. Tuvimos una participación digna, no maravillosa, pero digna. Colo-Colo fue un gran rival a River en un estadio con 86.000 personas”, sostuvo.

Además, Milad señaló para cuándo se espera disputar los minutos finales de la Supercopa: “Todavía no está estipulada la fecha, pero está supeditada a los partidos pendientes que tiene Colo-Colo y Huachipato. Hay un equipo que está en la pugna por el liderato y otro que está también en la zona baja que también tiene que defenderse. Pero va a haber un acuerdo entre ellos, vamos a ver la fecha más óptima, que puede ser a fines o un par de días después del término del Campeonato Nacional”.

La situación del hincha de la U

El Presidente de la Asociación se refirió al caso del barrista de los Azules y aseguró que “hablamos sobre los detalles correspondientes. Nosotros no tenemos facultades para tener antecedentes penales de la gente. Si una persona sale de la cárcel y va al estadio, nosotros no tenemos ningún tipo de facultades para impedir que entre a los estadios, porque tenemos solamente dos opciones”.

“El 101, que es a través de lo que dictamen los tribunales por un delito determinado. También el 102, que es la prohibición del ingreso a los estadios por el derecho a admisión. No tenemos más antecedentes nosotros para prohibir el ingreso de una persona al estadio que signifique que no entre, porque no tenemos esa facultad“, sentenció.