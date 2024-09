Comparte

Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de La Roja de cara a la próxima fecha doble de Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. El entrenador aseveró que hubo jugadores que no atendieron su llamado.

Durante esta jornada, el ‘Tigre’ entregó el listado de jugadores que representerarán a Chile en los duelos ante Brasil y Colombia. Una citación que tuvo como grandes ausentes a Mauricio Isla, Ben Brereton y Gabriel Arias.

En conferencia de prensa, Gareca aseguró que “estoy al tanto si hay un deseo particular de estar alejado de la selección. Cuando llegamos a Chile tratamos de conectarnos con todos, pero hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico. Uno respeta esa privacidad que quieren tener. Lo que uno analiza es para cada fecha lo más conveniente para la selección”.

“No quiero profundizar, simplemente es respetar porque los jugadores son seres humanos y como tal, tenemos nuestros problemas y nuestras situaciones en el día a día”, agregó el seleccionador.

Además, el entrenador de La Roja sentenció que “me llamó la atención que no me contestaran, porque nunca me había pasado, pero esas son cosas que uno respeta. No tengo inconveniente con ello, solo lo traje a colación porque son situaciones que uno va sobrepasando y para saber con quién va contando”.