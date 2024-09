Comparte

Everton de Viña de Mar informó que Benjamín Berríos alcanzó acuerdo y renovó por dos temporadas más. El volante es una de las figuras del cuadro viñamarino y se ganó un nombre importante en el equipo.

A través de sus redes sociales, la escuadra Ruletera aseguró que Berríos extendió su contrato hasta finales del año 2026. El mediocampista que llegó a préstamo desde Colo-Colo en 2019, se adueñó del mediocampo y se ganó el lugar de referente en el plantel.

El formado en el Cacique es uno de los tres capitantes del primer equipo y señaló que “estoy muy alegre por dar este paso. Me siento muy identificado con el club y he recibido el cariño de la gente desde el primer momento. Ahora solo me queda seguir trabajando fuerte para que podamos conseguir nuestros objetivos”.

En cuanto a sus metas con los evertonianos, Berríos expresó que “lo hemos conversado con Álvaro Madrid y nuestro sueño es ser campeón. No lo vemos muy lejano. Hay que afinar algunos detalles y esperemos se pueda dar el próximo año”.

Además, Miguel Torrecilla, Presidente Ejecutivo de Everton, afirmó que “es una felicidad muy grande poder anunciar esta ampliación de contrato. ‘Topo’ Berríos ha tenido un crecimiento muy positivo en Everton. Pero más allá de lo que se ve en el terreno de juego, está lo que aporta en el día a día, y lo que ya está aportando de forma muy contundente en el camarín con los jóvenes que suben al primer equipo, para quienes es un referente“.

“Es un símbolo de lo que queremos que sea un futbolista, de lo que queremos que sea un profesional, no solo en la posición que ocupa como mediocampista, sino que también en su aura de deportista íntegro y con gran energía en todo lo que transmite y hace”, sentenció Torrecilla.