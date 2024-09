Comparte

El histórico central bicampeón de América con La Roja Gonzalo Jara, se refirió a uno de sus momentos más recordados dentro de la cancha: el polémico dedo a Edinson Cavani, en los cuartos de final de la Copa América 2015. El zaguero reconoció que no planificó lo ocurrido y que ese tipo de jugadas era algo común en el fútbol antes de la implementación del VAR.

A pocos días del partido entre Chile y Uruguay por un cupo en las semifinales, el delantero charrúa lamentó el fallecimiento de su padre. De hecho, Jara recuerda en conversación con la periodista uruguaya Karen Todoroff, que no se sabía si Cavani jugaría ese partido o se iba a Uruguay.

Sobre lo que fue la previa de aquel encuentro, Jara señaló que “a nosotros siempre, cada vez que había una disputa, nos decían ‘chilenito nunca le han ganado a nadie, nosotros somos campeones del mundo’, y uno pensaba ‘¿y este? sal de acá’, y nos poníamos a pellizcar. Sabíamos que iba a ser así, que nos iban a comer la oreja todo el tiempo”.

“Hacer expulsar a Cavani a nosotros no nos aseguraba que íbamos a ganar. Sabíamos que teníamos que hacer el gol como fuera. A parte, el gol se da con 20 tipos metidos adentro del área. Es un gol atípico, que pasa entremedio de las piernas de todos, era difícil jugar con uno menos, o que Uruguay tuviera dos menos… capaz que terminábamos cero a cero y nos íbamos a los penales“, sostuvo el ex defensa central.

Jara y el cambio del fútbol con el VAR

Al recordar la jugada que terminó con tarjeta roja para el atacante oriental, Jara explicó que “eso lo hice mil veces antes. Después se dan partidos de clasificatorias, como cuando Suárez me pega un combo, yo no digo que esté bien, pero eso es normal. Hoy día, con VAR, no lo puedes hacer, pero en la época del 2015, en la Copa América no había VAR, lo mío sale de una foto, de un video muy rebuscado y eso era algo normal. En ese momento Cavani me roza casi nada y quizás no lo tenían que haber expulsado en su momento”.

Gonzalo Jara reflexionó en torno a los cambios que ha tenido el fútbol desde la implementación del VAR y reconoció que el fútbol “es de sacarnos, decirnos cosas, pegarnos. Es de pisarte en los córners, de chocarte, creo que el fútbol ha perdido esa esencia. No de venir y pegarte un combo, pero esa esencia de pegarte, chocarte, sacarte de boca con el rival o poder decirte algo. Creo que ha ido perdiendo con todo ese tema del VAR y muchas veces hoy el fútbol es muy light”.