Luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rebajara de cuatro años a 18 meses la suspensión por dopaje a Paul Pogba, el volante francés emitió un comunicado manifestando su alegría por la decisión.

“Por fin la pesadilla ha terminado. Tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportiva, puedo esperar con ilusión el día en que pueda volver a perseguir mis sueños”, dice el escrito del jugador.

“Siempre he dicho que nunca he infringido conscientemente las normas de la Agencia Mundial Antidopaje al tomar un suplemento nutricional que me recetó un médico y que no afecta ni mejora el rendimiento de los deportistas masculinos”, agregó.

“Juego con integridad y, aunque debo aceptar que se trata de un delito de responsabilidad objetiva, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo que escucharon mi explicación”, destacó Pogba.

Por último, concluyó que “este ha sido un periodo muy angustioso en mi vida porque todo por lo que he trabajado tan duro ha quedado en suspenso. Gracias de nuevo por todo el cariño y el apoyo. No veo la hora de volver al campo”.