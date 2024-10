Comparte

Novak Djokovic perdió categóricamente en dos sets frente a Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Shanghái. El serbio no vive una gran temporada, pero no queda disconforme por su año.

En conferencia de prensa, el tenista multicampeón aseveró que “en este campeonato estuve a mi mejor nivel desde los Juegos Olímpicos y lo hice lo mejor que pude teniendo en cuenta que no estaba cien por ciento”. Cabe mencionar que en París 2024 ganó la medalla de oro en singles.

“Jugué bastante bien, y eso me hace creer que todavía puedo jugar contra los mejores del mundo a este nivel. Mientras siga al nivel de esta competencia, puedo seguir plantándole cara a los grandes, veamos cuánto dura“, agregó Novak.

Durante esta temporada, Djokovic no ha ganado la cantidad de títulos que acostumbra y señaló que “es algo que iba a acabar pasando, llegaría un punto en el que ya no ganase Grand Slams y mantuviera ese gran nivel de tantos años seguidos. Pero estoy contento con mi oro olímpico“.

Esta derrota ante Sinner impidió que Novak Djokovic se alzara con su título número 100, sin embargo aseguró que “no es un objetivo a vida o muerte para mí. Ya he logrado todo lo que me proponía a lo largo de mi carrera, y esto es un bonus. Tenía ganas de que pasara, pero no estaba destinado a pasar“.