Comparte

En el Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se refirió a la sorpresiva liberación de Carlos Palacios de la selección chilena y apuntó que parte de la responsabilidad recae en el entrenador de La Roja, Ricardo Gareca.

“Aquí no hay dobles lecturas que el principal responsable es Carlos Palacios, de toda la situación que se arma. Tú puedes tomar la decisión de ir o no, de estar de acuerdo o no. En algún momento, por ejemplo, Humberto Suazo decidió no ir a la selección…”, comenzó diciendo el comentarista.

“Dicho esto, Palacios tiene la principal responsabilidad. Pero yo creo que Gareca se comió un papelón solo, porque apenas escuchó a Palacios después del partido con Católica decir que estaba en duda su inclusión en la selección porque en realidad los partidos de Colo-Colo eran tan o más importante que los de la selección y lo ponían en una encrucijada… En ese mismo instante Gareca debió haberle dicho: ‘¿Sabes qué, Carlos? Entiendo tu postura, alguna vez tuve compañeros en la misma situación, pero te vas desconvocado, no vienes a la selección y yo después tomaré nuevas decisiones respecto a tu situación cuando vengan próximas convocatorias’”, agregó.

Por último, Caamaño señaló que “pero no lo sale a defender, que no sabía de sus declaraciones. No sale a establecer que cree que todos los jugadores que están acá están al 100% de la selección, porque en definitiva lo acuchilló por la espalda. Eso está claro”.