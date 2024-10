Nicolás Jarry (34°) remontó el marcador y superó en tres sets a Elias Ymer (252°) en el ATP 250 de Estocolmo. En un polémico cierre de partido, el chileno se logró imponer y avanzó a la siguiente ronda del certamen.

El tenista nacional avanzó de fase por parciales de 6-2, 4-6, 6-7 (7) en casi una hora y media de partido en Suecia. En el primer episodio, la raqueta sueca comenzó de mejor manera y ante los errores no forzados de Jarry, cerró el 6-2 a su favor.

Sin embargo, la segunda raqueta chilena se repuso, incluso logrando zafar de cinco break points en el sexto game. Nico pudo disminuir sus errores dentro de la cancha y terminó finalizando el set con un 6-4 a favor.

En la última manga, Jarry e Ymer protagonizaron un duelo parejo donde se estiró el encuentro hasta el tie break. El tenista chileno se logró posicionar 8-7 en el marcador, para finalizar cerrando la llave para meterse en la siguiente ronda.

Sin embargo, la polémica creció puesto que Nico estuvo cerca de tocar la red cuando golpeó la pelota, su cuerpo incluso traspasó la línea de la malla, siendo válido el punto. Esto generó la molestia de Ymer, aunque el juez le dio el punto al nacional.

Nicolás Jarry se metió en la siguiente ronda del ATP 250 de Estocolmo, donde tendrá que enfrentar a Miomir Kecmanović (55°), quien derrotó por doble 6/4 a Cameron Norrie (52°).

This ending to the Nicolas Jarry vs Elias Ymer match in Stockholm, Sweden a moment ago. Haven't seen anything like it in indoor tennis in recent times.

Why couldn't the chair umpire take a few moments to check video replay before giving the match away? pic.twitter.com/kdehVNuyUI

— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) October 15, 2024