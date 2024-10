Comparte

En el Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez criticó el actuar de la ANFP sobre el caso de Carlos Palacios. El volante no podrá estar en el duelo de Colo-Colo ante Unión La Calera, según dio a conocer el propio Pablo Milad, presidente de ente rector del fútbol chileno.

Durante el programa, el Pato aseguró que desde Quilín “le están pasando la factura, están molestos. Lo están castigando cosa que a mí no me parece. El jugador fue desafectado independiente de la semántica, de la FIFA, de todo, me parece mala clase que la ANFP no permita jugar un futbolista“.

“Es una pasada de cuenta y ahora la va a tener que sufrir Colo-Colo por esto de no dejarlo jugar. Entonces me parece que se equivocan, no corresponde y más allá de que Palacios estuvo horrible, porque uno va sabiendo detalles de la forma que en que lo hizo estuvo horrible”, agregó.

Además, para finalizar Pato Yáñez expresó que “la ANFP no puede pasarle la cuenta y negarle jugar cuando ya el comunicado habla que fue desconvocado“.