Marcelo Cañete no se guardó nada y apuntó contra la dirigencia de Santiago Wanderers tras la salida de Jaime García. El jugador del club aseguró que no juega por temas contractuales y que eso le costó el puesto al DT.

En conversación con En Cancha, el exvolante de Universidad de Chile señaló que “echaron a un entrenador como Jaime García, que venía haciendo las cosas bien, que asumió cuando las cosas no venían de buena forma. Le costó el puesto, lamentablemente, por no acatar órdenes de la dirigencia, por no querer sacarme a mí y a mis compañeros”.

“No estoy jugando por lo contractual. Si juego un partido más se renueva automáticamente para el 2025. Sé que no me dejan jugar por esa razón, no me dejan competir. He jugado todo el torneo y cuando se me estaba por cumplir la renovación, da la casualidad que no pude jugar más”, argumentó el jugador.

Además, Cañete agregó que “uno se va enterando de cosas que no las quiere creer. Que se te acerquen y que te diga el entrenador (Jaime García): ‘Me están pidiendo que te saquen’. Entonces eso es complicado, que te digan eso duele”.

El futbolista también tuvo palabras para Héctor Robles, quien asumió en reemplazo de García y expresó que “me cuesta entenderlo. La necesidad es muy grande, ahí está el problema, es trabajo y él lo toma como un trabajo. Por ahí, por querer trabajar acepta ciertas cosas que no están buenas. No lo comparto, no me manejaría de esa forma, cada uno tiene sus valores”.