En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se refirió al nivel de Colo-Colo en estos últimos partidos. El periodista asegura que el Cacique no demuestra la chapa de campeón y que le puede costar caro un primer tiempo como el que mostró ante Palestino.

Durante el programa, el panelista apuntó contra Arturo Vidal y señaló que “indudablemente que él apela a muchas situaciones emotivas, pero no explica por qué Colo-Colo jugó mal. No tuvimos esa explicación, porque uno podría decir, jugamos mal, no nos encontramos nunca, nos equivocamos”.

“El triunfo tapa, y sobre todo en esta instancia, Vidal podría haber explicado por qué Colo-Colo jugó tan mal el primer tiempo, y por qué le está costando ser dominador de los partidos, porque finalmente sigue sosteniendo esto del gol de diferencia, y es muy frágil para la U y para Colo Colo, no es sólo de un problema del Cacique”, agregó.

Además, en esa línea Caamaño sostuvo que “ese gol de ventaja, con la mínima que están ganando todos sus partidos, es lo que hace que todavía no podamos decir, Colo-Colo está jugando como campeón, es imposible, porque no lo está haciendo. Lo mismo la U, también puede perder en Chillán (ante Ñublense), perfectamente, no es un equipo imbatible”.

“No se pueden quedar dormidos los laureles. Colo-Colo casi lo paga muy caro ese primer tiempo, independiente del segundo tiempo que fue muy bueno, sobre todo los primeros 20 minutos, que es donde termina consiguiendo los dos goles”, finalizó.