Emiliano Vecchio no asegura su continuidad en Unión Española y nuevamente dejó la puerta abierta a una posible salida. El volante ya había dado indicios de poder abandonar el club a fin de año.

En conversación con DSports, el mediocampista Hispano señaló que “este año agarré una continuidad que me ayudó mucho. Llegar a Chile me cambió la mentalidad. Vine a un club mucho más familiar, ellos ya me conocían y el entrenador también“.

Pese a la salida de Miguel Ponce y el arribo de un viejo conocido como lo es José Luis Sierra, Vecchio mantuvo su postura de dejar la puerta abierta a una posible partida de Unión.

“Encontré esa tranquilidad y estabilidad que necesitaba en ese momento. Estamos felices, pero siempre con la posibilidad en caso de volver”, sentenció el volante.

Cabe mencionar que estuvo cerca de recalar en Banfield, quienes buscaron los servicios del jugador Hispano tras la lesión de Damián Díaz. Sin embargo, esa negociación se estancó y cerró en nada.