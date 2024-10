Comparte

José Mourinho se refirió a la denuncia que tiene Manchester City y asegura que deberían entregarle una Premier League. El actual técnico de Fenerbahçe salió segundo en la liga inglesa en la temporada 2017-2018 detrás de los Ciudadanos.

En confernecia de prensa, el entrenador señaló que “posiblemente sancionen al Manchester City con la pérdida de puntos y ganemos esa liga. Entonces deberán que pagarme un bonus y darme la medalla”.

“Me fui sin rencor y les deseo lo mejor. Si las cosas no están yendo genial, no es algo que me haga feliz, pero ni tengo tiempo ni tiene sentido para mí estar pensando en lo que pasó y en lo que pasa allí”, sentenció el portugués.

Mourinho dirigió a Manchester United en la temporada 2017-2018, donde quedó en el segundo lugar, pero lejano al Manchester City, equipo que se alzó con aquella Premier League.