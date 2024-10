Comparte

Manuel Pellegrini habló en la antesala del duelo de Betis ante Copenhague por la UEFA Conference League. El entrenador apuntó a cual es el objetivo principal del club, aunque no resta importancia a las demás competencias.

En conferencia de prensa, el ‘Ingeniero’ aseguró que “debemos conseguir la mayor cantidad de puntos, de local se hace más obligatorio sumar de a tres. Lo buscaremos desde el primer minuto ante un elenco (Copenhague) acostumbrado a jugar Champions, no va a ser fácil”

“Todos los partidos son importantes, tenemos un plantel y los equipos que afrontan tres competencias en la temporada, los futbolistas perfectamente pueden estar jueves y domingo para ser competitivos en todas”, agregó el DT chileno.

Además, Pellegrini puso en la mesa el objetivo principal del Betis y señaló que “ojalá llegar arriba en la Conference, pero no a costa de dejar botada la competencia doméstica. Hay que tratar de mantener la madurez de un plantel para pelear ambos frentes, sin descuidar La Liga, que para mí es la competencia más importante para este club”.

“Cuando las cosas no salen, sigo creyendo en la idea. Llevo muchos años en el banco y sabe cuando un equipo está en un mal momento o está con malos resultados. Cuando por circunstancias se pierden dos partidos por 1-0. Al equipo lo vi siempre entero, convencido de lo que venimos haciendo. El funcionamiento está. Las críticas son siempre bienvenidas, pero no me creo el cuento ni para un lado ni para otro”, sentenció.