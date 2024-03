Comparte

El presidente de Blanco y Negro Alfredo Stohwing habló en la previa del partido entre Colo-Colo y Godoy Cruz por Copa Libertadores. El mandamás tuvo palabras para las reducciones de aforo que se viven en nuestro fútbol y se mostró descontento.

En su llegada al Estadio Monumental, se le consultó acerca de jugar con estadios sin público o con cantidad de fanáticos disminuida, Stohwing afirmó que es “una muy mala noticia para el fútbol y para el club. El estar molesto por esto no significa que no condene todos los hechos de violencia que protagonizan los miembros de barra”.

“Me da la impresión que nos estamos acostumbrando a intervenir el fútbol. Es insólito que se castiguen a 10 mil personas que no pueden venir por 50 o 100 personas que ojalá ya los tuvieran identificados y los detuvieran” agregó el mandamás.

El presidente de ByN realizó un llamado a las autoridades: “nos afecta no estar con el estadio lleno en lo deportivo y nos puede costar muy caro a Colo-Colo y al fútbol chileno. No entiendo como no puede haber una mayor profesionalización”.

En materia de seguridad y si los Albos están haciendo bien su trabajo, Stohwing afirmó que “si nosotros miramos los últimos dos partidos en los cuales ha habido problema, en Mendoza nosotros no tenemos nada que hacer, no somos los organizadores en el Estadio Nacional tampoco, era la ANFP y se cometieron errores“.

“Estamos creando una gran estructura de seguridad, hemos gastado mucha plata de manera que hay que acompañar al club y al fútbol chileno para poder solucionar. El Estado no puede controlar la seguridad en todo el país, no nos pueden pedir a nosotros y sin instrumentos además”, sentenció.

Alfredo Stohwing también dejó la puerta abierta para incorporar algún refuerzo más dependiendo los resultados próximos.