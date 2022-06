Este domingo, en el duelo entre Defensa y Justicia y River Plate en la Copa de la Liga Profesional de Argentina, se vivió un intenso momento. Esto porque los entrenadores Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo tuvieron un fuerte encontrón.

Todo comenzó en el minuto 36 del partido, cuando Becca intentó bloquear un lateral en ataque de River porque quería realizar un cambio. Gallardo, desconcertado con la actitud de su rival, le dijo al cuarto árbitro “está loco este”.

Tras ser expulsado, Beccacece se trasladaba a los vestuarios y le lanzó una polémica frase a Gallardo. “¿Quién sos, a quién te comiste boludo?”, le dijo con prepotencia. Y una vez terminado el encuentro, el DT de Defensa y Justicia, habría esperado al de River Plate para encararlo.

Sin embargo, este cruce tiene cierta historia. Si bien nunca se habían enfrentado directamente, se habían enviado algunos mensajes en las diferentes ruedas de prensa. El año pasado, Beccacece aseguró que “River tiene un seleccionado sudamericano, es normal que marque la diferencia”, intentando bajar el perfil al nivel a la tarea de Gallardo, el DT más ganador en la historia del elenco millonario.

Semanas más tarde, Gallardo le contestó. “Somos un equipo formador. No vamos a buscar seleccionados y no somos una selección. Somos un equipo que intenta potenciar futbolistas”, respondió el Muñeco.

Otro de los encontrones entre ambos surgió luego que Marcelo Gallardo llamara hace un año a Enzo Fernández (entonces jugador de DyJ) para que volviera a River antes de su préstamo, después de llevarse a Braian Romero en ese mismo mercado de pases.

Esto provocó la molestia de Beccacece, quien se vio amenazado con la desmantelación de su plantel.

Tras el último encontrón, el Muñeco aseguró que “simplemente no me gustó la actitud que tuvo dentro del campo y tratar de que no pudiéramos jugar un lateral. Y lo único que hice fue hacérselo saber”.

El cruce quedó en eso. Aunque claramente existe un historial detrás de esta intensa rivalidad.