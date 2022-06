Chile recibió un duro golpe por parte de la FIFA por el caso de Byron Castillo y le dijo adiós a Qatar. La resolución del ente rector del fútbol mundial fue celebrada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes comienzan a pensar en la Copa del Mundo.

Sin embargo, tras conocerse el fallo, desde la dirigencia ecuatoriana no se olvidaron de Chile. Uno de los primeros en reaccionar al veredicto de la FIFA fue el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas.

El mandamás del fútbol ecuatoriano utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la situación. Allí, compartió el dictamen del Comité Disciplinario del organismo y sostuvo que “hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto. Vamos Ecuador”.

Hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto, vamos Ecuador!!! @FEFecuador pic.twitter.com/epK9HJ4W2o — Francisco Egas (@franciscoegas) June 10, 2022

Posteriormente, Egas dio una conferencia de prensa donde habló del fallo de la FIFA y habló con dureza al accionar de la ANFP y del abogado brasileño Eduardo Carlezzo. “Nos sentimos vejados y pisoteados por el circo montado por la Federación Chilena y su abogado para posicionar una versión en la que se dudaba del proceder de la FEF y de las autoridades de nuestro país. Por eso lo festejamos hoy. Nunca dejamos de sentirnos mundialistas desde marzo que ratificamos nuestra presencia en el Mundial de Qatar”, lanzó.

“Por más que hayamos estado seguros de nuestro proceder, siempre sembraba una intranquilidad y un desvío de la atención. No podíamos dejar de ver por el rabo del ojo qué pasaba, qué se decía. Y me incluyo. Seguramente, fueron algunas noches de preocupación, a pesar de tener la certeza de que nos defendíamos con la razón”, explicó.

“Si bien nos sentimos afectados, debemos ser quienes mantengamos la cordura y el nivel en nuestro proceder. Así se lo he hecho saber al presidente del fútbol chileno, sin dejar de decirle que nos ha dolido mucho, y que pensamos que fueron demasiado lejos con la campaña mediática”, agregó.

Egas también adelantó que estudiarán una posible demanda contra la ANFP y el abogado Eduardo Carlezzo. “Es un tema de abogados. Tengan la certeza que lo hemos puesto en manos de ellos para que analicen todas las declaraciones, todos los escritos, tanto con la asociación del fútbol chileno como con el abogado Carlezzo. Sin embargo, yo como presidente de la FEF, de quiero dar un paso adelante y disfrutar de los partidos que tenemos, sabiendo que disputaremos nuestro cuarto Mundial”, sostuvo.

Por último, aseguró que no tienen temor por los próximos pasos que pueda dar la ANFP. “Creemos que quien da la nacionalidad son las autoridades y eso ninguna federación puede cuestionarlas. Entonces, creo que esa es la consideración que se debe haber tomado hoy en la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Y no creo que haya otra consideración si es que se decide por parte de la ANFP ir a las otras instancias. El caso no va a cambiar. Así que seguiremos durmiendo tranquilos como federación”, cerró.