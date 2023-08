Comparte

El Enduro es una de las disciplinas más populares en Chile cuando de motos se trata, y son cada vez más los corredores que se aventuran a competir tanto en los niveles más principiantes como avanzados. Sin embargo, las competencias no están libres de complejidades, donde tanto la técnica, como la resistencia y las habilidades del piloto son claves para un buen resultado. Y quién mejor para entregar consejos cuando de buenos tiempos se trata que piloto chileno y atleta Red Bull, Benjamín Herrera.

De visita en Chile tras un break del Campeonato Italiano y el Campeonato del Mundo EnduroGP en Europa, el chileno nos cuenta los principales tips para potenciar el desempeño en carreras de Enduro.

Antes de subirse a la moto

“Normalmente trato de dejar de entrenar uno o dos días antes de la carrera y de no hacer mucha actividad física, sino solamente movilidad, para llegar con intensidad y dar el 100%”, cuenta Herrera.

En términos de dieta, el piloto sostiene que más es mejor. “En cuanto a alimentación, no me ha funcionado bien comer tan liviano. Las mejores sensaciones que he tenido al día siguiente es comiendo mucho, ya que las carreras son largas, de endurance. Al menos yo quemo muchas calorías, y comer carne me ayuda, se demora más en digerir y me deja reservas”, dice.

El talquino señala cuáles son algunas de las equivocaciones más comunes, que suelen cometer incluso algunos pilotos expertos. “Los errores más comunes son llegar encima de la carrera y estar estresado. Hay que dejar todo bien planificado antes, cosa de que el último día uno pueda estar tranquilo, poder elongar y tener pocas preocupaciones”, agrega.

Modo carrera

Una vez en la carrera, Herrera señala que las sensaciones iniciales con la moto son clave. “Lo más importante para mejorar los tiempos es tener buen feeling con la moto, y en la primera vuelta tratar de estar lo más concentrado posible para poder entender bien el terreno. Sintiéndose seguro arriba de la moto, uno ya puede bajar más los tiempos y disminuir errores”, señala el tricampeón de Red Bull Los Andes.

Análisis post carrera

“Es muy importante después de una carrera hacer un resumen de en qué se falló y qué se hizo bien, para así poder aprender de ésta y mejorar hacia el futuro. Entender bien dónde están los problemas y mejorarlos, porque uno a veces piensa que con más horas de moto se va a mejorar, pero se pueden correr muchas carreras y estancarse. Hay que hacer todo a conciencia, enfocarse en los errores y autoevaluarse mucho, buscando la perfección al andar”.