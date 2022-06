La Universidad de Chile de Diego López poco a poco comienza a tomar forma. Los azules cerraron el traspaso de Emmanuel Ojeda y se prevé que puedan llegar nuevos refuerzos de cara a la segunda parte del año.

Sin embargo, los azules deberán liberar cupos de extranjeros para incorporar jugadores que no sean chilenos. Y en ese sentido hay dos futbolistas que podrían partir del club: Nahuel Luján y José María Carrasco.

Aunque desde Blooming sostienen que no hay certezas que Carrasco parta del Centro Deportivo Azul. Así lo adelantó el presidente del club, Sebastián Peña, en diálogo con Deportes en Agricultura. “No he tenido ninguna comunicación oficial. Con su representante estuve en contacto la semana pasada y él me mencionó que todo con la U está normal, que no hay información puntual que le hayan hecho llegar al jugador que van a prescindir de él”, afirmó.

“Y al club no ha llegado nada, no hay información que la U quiera anticipar de manera unilateral su decisión… tendrían que arreglar con el jugador. Con nosotros evidentemente no porque el pago ya se hizo”, agregó.

Por último, el mandamás del equipo boliviano aseguró que ellos no exigirán un pago extra en caso que Universidad de Chile se desprenda anticipadamente de Carrasco.

“En su momento negociamos un porcentaje de dinero por el préstamo anual y la opción de compra. Más allá de eso es un arreglo entre jugador y el club. Nosotros como club prestador no vamos a exigir un pago adicional porque ya está dentro del contrato lo que ellos nos cancelaron”, sentenció.

Carrasco llegó a principio de año a Universidad de Chile en calidad de préstamo y su vínculo con los azules se extiende hasta diciembre de 2022.