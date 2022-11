Comparte

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, advirtió a los carabineros de tomar medidas contra ellos si es que no deponen la paralización, que esta afectando al sistema productivo.

"Queremos pedir a los camioneros que depongan este paro de forma urgente, porque también ellos se van a ver gravemente afectados porque nosotros no vamos a aceptar que entorpezcan esto más de lo que lo han hecho, porque el daño económico que producen a todo el sistema y a Chile es muy alto", dijo el dirigente desde La Moneda, donde se reunió con el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve

"Insistimos que si no terminan este paro hoy día, la verdad es que también nosotros, que somos que le damos su salario, le pagamos sus fletes, nosotros también vamos a tomar medidas, que van a ser también drásticas contra ellos", agregó.

Por ejemplo "los pagos no van a ser oportunos", dijo. "Nosotros también nos afecta, cuando nosotros no llegamos tampoco tenemos los pagos oportunos", señaló.

"Si ellos no nos dan el servicio que nosotros necesitamos, nosotros no tenemos la obligación de atenderlos como los hemos atendido hasta la fecha durante muchísimos años", concluyó el presidente de la SNA.

Desabastecimiento

Consultado si por este paro que ha durado cinco días ha habido desbatecimiento de productos, Allendes, respondió que "ya en el norte ya está afectando el abastecimiento de algunos productos. Cada día que pase va afectar el abastecimiento y eso no nosotros no lo podemos controlar, porque no nos dejan entregar los productos".

"Cuando hay poca oferta y la demanda va a ser la misma, obvio que van a subir los precios. Nosotros no tenemos nada que ver, queremos dejarlo clarísimo, la cadena productiva no tiene nada que ver, al contrario, somos los más afectados", dijo.