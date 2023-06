Comparte

En el reciente capítulo de Estado Nacional, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dio a conocer que se reunirán este martes con el ministro de Hacienda, Mario Marcell, para dialogar sobre la reforma tributaria.

En ese sentido, comentó que irán a reunirse con el Gobierno, para hablar sobre la propuesta que le presentarán al Congreso Nacional.

Asimismo, se refirió a la iniciativa del ejecutivo «se requiere ir a buscar los recursos que hoy están como la informalidad, el contrabando de cigarrillos y la evasión del 19% de IVA».

«Hay una bolsa de recursos que el Gobierno tiene que dar, a lo menos una señal política, para ir a recogerlos», añadió.

Luego, habló sobre los puntos que se deben incluir “los cálculos no dan y el ambiente político tampoco lo da, creo que aquí el Gobierno tiene que poner foco en dos o tres elementos que son relevantes como, por ejemplo, la reforma de pensiones que estamos convencidos que un tercer proyecto que está planteado no puede ser hoy desechado”

“El tema de seguridad es otro, pero también, tenemos que buscar los recursos donde están y donde se están perdiendo y eso es gestión del Estado», agregó.

Lo que no queremos

En la misma línea, recalcó que ellos hace un año se comprometieron a aportar con recursos y ejercicio técnico, el cual tiene que ver con que “los que tienen más paguen más”.

Finalmente, puntualizó lo que desde su perspectiva sería erróneo «lo que no queremos, y no nos parece que sea bueno para el país, es que se grave el patrimonio a las empresas, las utilidades no retiradas, porque eso genera inversión y ahorro. Ahora, si vamos a ir por la vía de que quienes más tienen más paguen, perfecto, vamos a estar en esa línea negociando y conversando con el Gobierno».