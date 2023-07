Comparte

La economista investigadora de la facultad de economía de la Universidad San Sebastián, Michèle Labbé, conversó en La Mañana de Agricultura sobre los anuncios que se esperan para hoy respecto al pacto fiscal.

«Un anuncio hoy podía contribuir mucho a la activación de la economía si lo que proponen es una política pro-crecimiento, pero la probabilidad de que eso pase es bastante baja. Lo que han hecho hasta ahora en esos términos es decir que ‘la reforma tributaria que teníamos la aplicaremos lentamente’. Eso no es una política tributaria pro-crecimiento», señaló.

«Lo que necesitamos es una política que en el fondo ayude a ahorrar más, para que haya más intervención. Para que aumente el ahorro se necesita tratar de dejar de cobrarle impuestos al ahorro, necesitamos bajar los impuestos al ahorro; los impuestos a las utilidades retenidas, a las utilidades de las empresas que no son reinvertidas, como existía antes. Eso permitía crecer, veo muy difícil que eso sea una propuesta que hoy día tenga el Gobierno, pero no hay que perder la esperanza», advirtió.

Respecto a las medidas esperadas en el área, las cuales estarían dirigidas a la elusión y la evasión tirbutaria, la economista expresó que «el proyecto de reforma tributaria era un proyecto que era un 99% anti elusión y un 1% anti evasión. La elusión no es un delito, es simplemente que tu hagas una estructura que te permita pagar un determinado impuesto y que el SII considere que esa estructura está hecha para no pagar impuestos».

«A mi juicio no debería existir la elusión como medida, porque nadie puede juzgar las intenciones del resto. Me llama la atención eso y creo que si el Gobierno insiste en eso va ir por mal camino. La gente cree que evasión y elusión son sinónimos, no lo son. La evasión es un delito», explicó.

«Está perfecta cualquier medida que ayude a combatir eso, a controlar, fiscalizar o ver que no haya evasión. Me parece correcto y hay mucho que hacer en eso. El 20% del IVA se evade, eso es mucha plata. Bastaría con hacer una medida, o varias para que el IVA no se evada para así recaudar una cantidad de plata gigantesca», señaló.

«Aquí hay que tener mucho cuidado, porque mucho de lo que se quiere hacer es entregarle más facultades al SII, pero ya cuenta con muchas facultades y tenemos que tener cuidado con estas instituciones super poderosas que después no sabemos controlar», alertó Labbé.

«En términos de evasión yo diría que hay un acuerdo total, no hay un tema de desacuerdo. El problema es que el Gobierno lo que hace rato quiere es aumentar el impuesto al ahorro, eso simplemente es un error gigantesco», sentenció.