Malas noticias para la industria de la ciencia y la tecnología, luego de que en el índice Global de Innovación Brasil desplazó a Chile como el país más innovador de Latinoamérica, mismo informe que dejó fuera a nuestro país de las 50 economías más innovadoras del mundo. Al respecto, el ministro de Economía, Nicolás Graú, reconoció que “este es un desafío pendiente en el país”.

Algo que para Patricio Jarpa, gerente general de Nanotec Chile, primera entidad dedicada a la investigación, producción y comercialización de la nanotecnología en el país, esto no es algo nuevo, ya que “no es un fenómeno que dependa de los esfuerzos que haga cada gobierno de turno, sino que es un tema que culturalmente no hemos sabido abordar y tener un foco pensando en 50 años para adelante”.

“Evidentemente que las empresas, que es uno de los tres pilares fundamentales para hacer Inadec, han tenido algunas distracciones que tienen que ver con la economía, la política, etc. Pero si tuviéramos realmente una cultura arraigada en hacer Inadec e innovación esto sería superado, pero no lo tenemos, no tenemos estrategia para el futuro”, sostuvo.

En la misma línea, Jarpa precisó que “hay países pequeños que no son ricos en recursos naturales, como Israel, Suiza, y que son un ejemplo en innovación, para nosotros ser como ellos tenemos que pensar a largo plazo y ojalá poner el foco donde tenemos mayores competencias: Minería, energía, manejo de las aguas, etc. Es muy probable que sigamos perdiendo terreno en esto, y hay que tratar de tener un consenso nacional”, advirtió.

Por su parte, Patricio Gana, Director de Ak Contadores, también mostró su preocupación ante baja en el ranking de competitividad en el país, la cual según su análisis se debe a tres factores, con “políticas tributarias erróneas que buscan recaudar más en corto plazo pero sacrifican crecimiento, segundo, tenemos un deterioro en el ambiente de negociación, en el ambiente político”, añadiendo que además, “ tenemos leyes laborales que agobian a las pymes”.

“El resultado de todo esto es un deterioro en crecimiento, innovación y desarrollo que terminan afectandonos a todos, porque quienes terminan pagando el costo de toda esta situación, somos todos”, concluyó Gana.

En tanto, Barbra Gray, co fundadora de Redarkia, plataforma de networking, llamó a poner el foco en las políticas públicas. “Creemos que la innovación debería ser un pilar fundamental en las políticas públicas y que eso debería verse y sentirse reflejado en apoyo constante y muy concreto a los emprendedores que nos dedicamos a innovar con soluciones como Redarkia”.

A lo anterior, la emprendedora agregó que “también creemos que es fundamental apoyar la innovación en los ejes que son transversales a nuestra sociedad, como son la educación, la vivienda, la salud, y algo que es transversal hoy en nuestra sociedad; la tecnología y su rápido avance, hay que innovar en soluciones que la incluyan, porque las soluciones que necesita la sociedad las necesita hoy, el futuro ya es tarde”.