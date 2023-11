Comparte

Varias organizaciones de la zona sur austral del país manifestaron su rechazo al proyecto de apertura del cabotaje marítimo que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que ahora se discutirá en el Senado.

«Lamentamos y rechazamos el grave error que han cometido los diputados que aprobaron las indicaciones del proyecto de apertura de cabotaje, en la sesión de la Cámara Baja del Congreso», señalaron en una declaración pública las organizaciones.

Para ellos, esto «implica llevar a la ruina a la cadena de la marina mercante y logística de la zona sur austral, donde no sólo hay dueños de naves, sino miles de trabajadores en mar y en tierra que quedarán sin empleos. Una zona que actualmente representa más del 89% del cabotaje nacional».

Las organizaciones australes chilenas indicaron que solicitaron sentarse en una mesa conjunta para informar del daño que comprende esta iniciativa, sin embargo, acusaron que fueron «ignorados».

«Hemos visto con impotencia, rabia y vergüenza, cómo el resultado de esto ha sido constatar que contamos con un Gobierno y parlamentarios a los que ‘les falta mar‘, que no tienen sintonía, conocimiento, voluntad y que no les interesa responder a la labor para la que fueron elegidos: resguardar y cuidar a Chile, por sobre sus intereses personales», critican.

Por lo tanto, afirmaron que «tomaremos las acciones que impidan que este proyecto avance en su tramitación».

«No podemos permitir que se destruya a Chile, un país con identidad marítima. Exigimos sentarnos en una mesa todas las partes de la cadena de valor de la marina mercante y su logística, para generar un proyecto que sí responda a la realidad del cabotaje chileno, que mejore su competitividad y no le quite la dignidad, el trabajo y la vida en el mar y para el mar a los millones de chilenos que viven de esta actividad», concluyen el escrito.

Las organizaciones firmantes son: