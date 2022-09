Comparte

Raquel Argandoña recordó en "La Divina Comida" sus primeros pasos en la televisión en Sábados Gigantes, espacio del que la despidieron por enfrascarse en una discusión con Mario Kreutzberger, "Don Francisco".

"Un día va Antonio Menchanca, que era productor del programa, y me preguntó si quería ser modelo de Sábados Gigantes, y para mí era un logro. Estuve cuatro años como modelo como la "Señorita Raquel" hasta que le dije a Mario Kreutzberge que no quería hacer el ridículo como él y me echaron".

Según detalló Argandoña, el tenso momentó se originó luego de que Don Francisco la relacionara con "Viejos Verdes", quienes pagaban para bailar con las misses. En ese momento, la ex alcaldesa de Pelarco se había coronado recientemente como Miss Chile.

"Mario Kreutzberger dice ‘la Raquel que viene llegando del concurso de Miss Chile y Universo nos va a contar qué le pasó con los ‘viejos verdes", y yo encontré que la presentación había sido muy déspota".

"Entré ‘picada’ al programa y había otra modelo que era bailaraina de afrocubano y él empezó a bailar con ella. Entonces un día me dijo ‘voy a bailar con usted’ y yo le dije no voy a bailar contigo, ‘es que vas a bailar’, y le dije no voy a hacer el ridículo como lo has hecho tú. ‘Seguiré haciendo el ridículo’, me contestó. Pasaron 5 segundos y me echaron", explicó.

Consultada si volvió a tener relación con Don Francisco, señaló -en tono irónico- que el animador le aseguró que no fue él quien la mandó a despedir, sino que el productor Antonio Menchaca.