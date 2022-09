Comparte

Daddy Yankee regresa a Chile para presentar "La Última Vuelta World Tour" los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Estadio Nacional, lugar al que llegaron diferentes autoridades para fiscalizar el recinto y entregar detalles del trabajo de coordinación para el evento.

Recorrieron el recinto deportivo la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, acompañada por el subsecretario de Energía, Julio Maturana, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, el General de Carabineros, Jean Camus, y el Director de Entretenimiento de Bizarro, Alfredo Alonso.

Entre las medidas que destacan están en torno a la seguridad, es el reforzamiento policial de 250 efectivos por día, ya que se estima que lleguen al Estadio Nacional unas 66.000 personas diariamente.

Además, la delegada presidencial, Constanza Martínez, dijo que se reforzó el sistema del transporte público, "para organizar sus viajes y conocer sus recorridos, pueden ingresar a la página y poder conocer las rutas y horarios". Además, recordó el uso de la mascarilla y portar el Pase de Movilidad.

Mientras que la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, hizo un llamado a no asistir en vehículos particulares, ya que las zonas aledañas no están habilitadas para estacionarse, y "no confiar en estacionadores irregulares que no están autorizados y que hacen cobro en lugares que son multables".

En tanto, el director de Entretenimiento de Bizarro, Alfredo Alonso, entregó de talles del evento de tres días. "Acá hay un trabajo no menor, hay más de tres mil quinientas personas trabajando en turnos, para que todos podamos disfrutar. Dentro de la implementación contamos con más de 800 luces y casi mil metros de cuadrados de pantallas".

"Ya se comprobó con los cuatro conciertos de Coldplay, que se puede acceder de forma tranquila, pero nos sumamos a la llamada que hizo la autoridad que elegir el transporte público y también a anticipar su entrada al estadio, el que abrirá sus puertas a las 16:00", resaltó el Alonso.