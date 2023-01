Comparte

En el programa "Tal Cual", la celebridad de televisión, Raquel Argandoña, recordó un triste momento en el que una íntima amiga, de identidad no revelada, la estafó con más de 60 millones de pesos.

De acuerdo a la madre de Kel Calderón, la mujer en cuestión es una alemana, en ese entonces dueña de un centro estético, con quien mantuvo años de amistad.

"Ella se separó y me dijo que hiciéramos un negocio", comentó Argandoña, quien aceptó el acuerdo de prestarle dinero a la mujer ya que, supuestamente, la dueña del centro le devolvería más intereses que el banco de la presentadora.

"Un día, le dije ‘yo que tu, cierro el centro y me voy con mi familia a Alemania, no tienes a nadie acá’", recuerda que le dijo La Quintrala tras cinco meses de haber iniciado el negocio.

"Al otro mes voy a cobrar mis intereses y vi cuentas en su casa. Se arrancó a Alemania y nunca me pagó", sentenció la celebridad de televisión.

"Yo me puse a llorar, todos me decían que no debía haberlo hecho, pero era mi amiga", confesó con tristeza en el programa nocturno.