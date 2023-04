Comparte

Este viernes, habló por primera vez la bailarina del polémico show de Cesfam de Talcahuano, el cual fue catalogado como "erótico" por el alcalde de la comuna, Henry Campos.

La mujer, llamada Johanna Cares, utilizó sus redes sociales para defender su baile, el cual fue realizado en el aniversario del centro sanitario.

“Soy yo, lo reconozco. Lo pasé súper bien ese día. En todas las noticias me censuran el poto, qué fome", escribió la joven de la Región de Los Ríos.

“No me preocupa. Es mi show. Es mi arte y yo lo voy a seguir haciendo. La gente está muy cartucha" agregó la bailarina de twerk.

Para finalizar su declaración, Cares aclaró que "hay gente hociconeando cuestiones que no tienen idea. El show fue en la tarde, no había gente. Estaban solo los funcionarios. Entonces no sé, le ponen cualquier color".