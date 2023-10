Comparte

Este domingo, a las 22:00 horas, «Tierra Brava» debutará por las pantallas de Canal 13, el cual será animado por Sergio Lagos y Karla Constant, quien adelantó que los primeros capítulos del nuevo reality show «serán muy intensos».

«Este es un programa soñado, hacerlo ha sido un regalo para mí (…) me he reído tanto y lo he pasado tan bien porque me he encontrado con muchos amigos y lo he disfrutado muchísimo», manifestó la animadora a horas del estreno.

Además, dijo que con Sergio Lagos «nos completamos, nos leemos y nos entendemos súper bien». Esto, porque «cada uno aporta a esta historia desde su forma de ser, entonces creo que no hay mejor complemento. Es un gran compañero y agradezco volver a trabajar con él».

Respecto a cómo viene los primeros de «Tierra Brava», Constant adelantó que «serán muy intensos. Yo creo que estamos cumpliendo los objetivos, que es contar una historia entretenida y pienso que el público lo valorará eso».

Sobre los participantes, indicó que «son todos muy buenos y forman un gran grupo y han entrado bien en el reality».

«Ahora, esto está recién empezando, hay que ver cómo siguen adelante y si son capaces de soportar lo que implica un reality show y todo lo que les ofrecerá ‘Tierra Brava‘, desde las competencias hasta tener que dormir en un sector de la casa sin privilegios», agregó.