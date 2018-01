JP Queraltó se fue sin despedirse en pantalla y criticó duramente al director de "Bienvenidos"

El ex panalista indicó que no tenía las puertas abiertas de la oficina de Mauricio Correa.

Juan Pablo Queraltó dejó de trabajar en el matinal “Bienvenidos” sin despedirse en pantalla, el ex trabajador de Canal 13 no había hablado de su salida hasta el momento. En una entrevista con un medio nacional, el periodista contó la razón de su salida, criticando duramente al director Mauricio Correa.

“A mi me gusta trabajar con gente con la que puedas tener la posibilidad de tener la oficina abierta; donde puedas conversar, ayudar, potenciar, trabajar en conjunto. Y cuando uno no está en esas condiciones, tienes que ser bien hombre, tener bien puestos los pantalones, e inteligente y decir ‘en este lugar ya no estoy siendo aceptado como antes’, entonces prefiero dar un paso al costado”, comentó.

Queraltó manifestó que no estaba cómodo en su trabajo, ya que no se sentía útil. “Para pasar un 2018 o 2019 mal, llegando a la casa y decirle a mi señora ‘pucha, hoy día no hablé nada… Tuve cinco horas y media y dije tres palabras’. ¿Eso es grato? No es grato para nadie. Es una frustración profesional, interna. Cuando uno empieza a vivir esas cosas, mejor chao. Yo en Chilevisión tuve los mejores años de mi vida, porque nací en ese canal y donde se me potenció siempre a punta del trabajo que yo hacía, no porque sí. Y es bueno porque creces como comunicador”.

“Si uno fuese un gallo mediocre, te conformas con estar sentado cinco horas sin decir nada y a fin de mes recibir tu sueldo. Yo quería participar en las pautas, después las pautas dejaron de ser con los panelistas, entonces ya no me incluían en las pautas. Ante eso es mejor dar un paso al lado”, concluyó.