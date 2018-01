Angie Jibaja presentó su nueva canción en Spotify

Angie Jibaja lanzó su primera canción tras haber sido internada en un hospital psiquiátrico para tratar su depresión.

La ex chica reality presentó en Instagram su tema de estilo urbano, Dama Con Calle, la que se puede encontrar en el sitio de streaming Spotify.

La también actriz señaló que “en realidad la canción no me identifica mucho porque yo siempre he estado con los chicos por amor y no por interés, pero todas las canciones no las puedo hacer pensando en mí, sino enfocándome en lo que veo, en las personas que conozco”.

Una publicación compartida por Angie Jibaja (@jibajaangie) el Ene 5, 2018 at 5:53 PST



Además, agrego que “hoy en día hay muchísimas chicas que son interesadas y lo único que buscan es algo a cambio y por eso se llama una Dama Con Calle, es una mujer que representa a todas esas chicas que se convierten en frías y ya no creen en el amor, que están tan despechadas, tan dolidas y tan maltratadas que terminan optando por este tipo de situaciones”.