Cruda escena de violación en Perdona Nuestros Pecados generó polémica en las redes sociales

El capítulo de este jueves de Perdona Nuestros Pecados presentó una fuerte escena que generó un debate en las redes sociales.

Ingrid iba caminando por los alrededores de Villa Ruiseñor cuando un grupo de matones enviado por Armando Quiroga y Renzo la atacó luego de que ella confesara todo lo que sabe a la policía.

En ese momento, uno de los hombres la golpeó en el estómago para luego violarla, mientras ella intentaba librarse de su agresor.

La escena, que dura menos de un minuto y medio, se llenó de comentarios en Twitter. Mientras algunos solidarizaron con el personaje, hubo quienes criticaron al canal por mostrar una situación tan cruda y violenta, argumentando que se fomenta la violencia a la mujer.

Yo no sé como en estos tiempos @Mega se atreve a mostrar una escena de ese calibre de violencia contra una mujer golpes y violación ! escenas absolutamente innecesarias !! #PerdonaNuestrosPecados #TuMatasteAesaMujer

Que fuerte la escena de la Ingrid, se me apretó la guata 😢😢 #TúMatasteAEsaMujer

Igual no me gustó la escena donde violan a Ingrid, me chocó bastante #pnp #TúMatasteAEsaMujer

— Pamela Sanhueza 💞 (@pamelixsweet) 2 de febrero de 2018