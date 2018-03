¡El amor fue más fuerte! Vale Roth volvió con su ex pololo a pesar de los rumores de infidelidad

En enero de este año, Valentina Roth y su pololo Piergiorgio Iubini terminaron su relación, y borraron de sus redes sociales cualquier registro de su amor.

Sin embargo, ahora la Vale sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde aparecen besándose.

Además, aprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes la cuestionaron por regresar con Iubini.

“No hablen si no saben absolutamente nada. A mí no me dieron la oportunidad de hablar y aclarar nada, llegaron y empezaron a inventar cosas y meter a terceras personas. Ya hablaré, y no en un puto programa porque no me interesa, ni ahí, gracias, te amo Piercito más lindo”, escribió la ex chica Yingo.

En cuanto a los rumores de infidelidad, fue el mismo Iubini quien se tomó en tiempo de responder, señalando que “los medios inventaron eso”.