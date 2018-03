Leo Méndez se sinceró en pantalla y le paró los carros a Claudia Schmitd

Ambos mostraron sus puntos de vistas en forma calmada.

Los coletazos de la aparición de Daniela Vega en “Vértigo” siguen dando de que hablar. A una semana de su aparición, el debate sobre la gente trans marcó la discusión en el programa de Canal 13.

Esta vez los protagonistas fueron Claudia Schmitd y Leo Méndez Jr. Todo comenzó cuando la panelista de “Intrusos” reafirmó sus dichos considerando que la actriz de “Una Mujer Fantástica” “nunca va a ser una mujer”.

“Yo nunca podría ser igual a una mujer transgénero, y lo digo con todo respeto, porque yo como mujer natural, no he tenido que pasar nunca por los dolores y sufrimientos que han tenido muchos niños y muchas personas que han estado viviendo en un cuerpo que no les corresponde”, sostuvo la uruguaya.

Luego agregó que “para mi, Daniela Vega nunca va a ser una mujer como nosotras, porque nos formamos de distinta forma”.

Posteriormente, el hijo de DJ Méndez, que en redes sociales se hace llamar Linda Espinoza Méndez, le respondió a Schmidt diciéndole “con todo respeto, tú estás mal”.

La ex modelo contraargumento explicando que “físicamente, si tu eres hombre o eres mujer, es una cosa aparte, pero como tu te sientas acá adentro (corazón) o acá arriba (mente) es totalmente distinto”.

Finalmente Leo Méndez habló sobre su situación, explicando que “la definición más cercana que yo le encuentro es Shemale, que se ocupa bastante. Es como ‘Ella Hombre”.

“Aquí en Chile es un tema bastante grande, que un hombre se maquille o se ponga tacos, pero en el país en el que vivo yo (Suecia) puedo sentirme tal cual como me siento”, destacó el joven.