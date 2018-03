¡Confesó todo! Mechita salió del clóset y esta fue la reacción de María Elsa

Este lunes, los fanáticos de Perdona Nuestros Pecados pudieron ver una escena muy esperada entre María Elsa y Mercedes Möller.

Hace algunos capítulos, la hija de Quiroga le había preguntado a su amiga qué tipo de relación tenía con Bárbara, algo que había molestado a Mechita por miedo a las reacciones que esto pudiera traer.

Sin embargo, la profesora se arrepintió de mentirle a su amiga y entre lágrimas terminó por contarle todo lo que había pasado entre ellas.

“La amo. La Bárbara es la persona con la que yo quiero estar el resto de mi vida”, le declaró a María Elsa, mientras le pedía perdón por lo que estaba sintiendo.

Tras escuchar esto, el personaje de Mariana Di Girolamo apoyó a su amiga con un discurso que fue aplaudido en las redes sociales.

“El amor existe o no existe, el amor llega. Una tiene que tener la fortaleza y el coraje para dejarlo entrar. Mechita, ¿vas a renunciar a la única persona que haz amado en toda tu vida sólo por lo que dicen los demás? Compórtate como una mujer. Los demás ya tienen hecha su vida, ahora te toca al fin recorrer tu camino y ser feliz”, comenzó diciéndole al personaje de Soledad Cruz, quien no podía creer lo que su amiga le decía.

“Te conozco hace 24 años y es primera vez que te veo feliz y eso me hace muy feliz a mí. Yo no voy a dejar que renuncies a tu amor por Bárbara. Tú vas a luchar y yo voy a luchar contigo, no te voy a dejar sola. No voy a dejar que nunca nadie hable mal de ti. Yo te amo amiga, no estás sola”, finalizó María Elsa.

Que lindas palabras de María Elsa y el apoyo que le entregó a Mercedes❤. #ElProtegido pic.twitter.com/uCB2XhWo8H — Mega (@Mega) 20 de marzo de 2018

Sus palabras hicieron eco en las redes sociales, donde los usuarios se emocionaron con el papel de amiga que jugó con Mercedes. Tanto, que María Elsa se transformó en Trending Topic en Twitter.

Por mas personas como las Maria Elsa 🌈❤#ElProtegido — mila (@milaxdiaz) 20 de marzo de 2018

vamoh a plaza italia a celebrar el discurso de maria elsa hdkabfk #ElProtegido — kim (@mincrus) 20 de marzo de 2018

todxs merecemos a una maría elsa en nuestras vidas #ElProtegido — anto (@kindnessjulieta) 20 de marzo de 2018

“Voy a luchar contigo, tu no estas sola. Porque te amo amiga, admiro tu valentia”

Necesitamos mas amigas como Maria Elsa#ElProtegido pic.twitter.com/mTMwPbvqaI — Tini And Coqui 🇨🇱 (@JorgeAndJamie) 20 de marzo de 2018