Nano Calderón amenazó a Carmen Gloria Arroyo por sus críticas en Vértigo

Uno de los momentos más tensos del último capítulo de Vértigo se vivió durante la Pregunta del Pueblo realizada a Hernán Calderón sobre las polémicas fotos de su hijo.

Cuando el abogado defendió a Nano, Carmen Gloria Arroyo se molestó y lo trató de “machista”, criticándole que “se nota la diferencia” en su trato entre su hijo y Kel.

El momento escaló a un fuerte debate, el que fue comentado por el hijo de Raquel Argandoña a través de sus redes sociales.

“Me da risa tu actitud con mi viejo, lo que hacen los celos, todo porque vali (sic) callampa como abogada”, escribió luego de publicar una captura de los comentarios de sus seguidores, subrayando los adjetivos que usaban para describirla.

Sin embargo, el mensaje más fuerte fue una amenaza al rostro de TVN: “Tení cuea que dije que no a la invitación de Vértigo, yo no hubiese sido tan caballero para contestarte, ordinaria. Yo ese papel no te lo compro wachita”.

insta