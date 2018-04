¡Puro amor! El apasionado beso entre Yerko y Botota en Yerko

Los twitteros aplaudieron el nuevo romance.

“Vértigo” nuevamente entregó polémicas declaraciones. Primero fue el turno de Macarena Tondreau y posteriormente fue “Cuchillo” Eyzaguirre habló sobre el nuevo ciclo de CQC.

Pero uno de los momentos que más destacaron los televidentes en las redes sociales fue el beso entre Yerko Puchento y Botota Fox.

“Cuando te veo a ti y me provocas algo, no sé. Como que me caliento, pero me conformo con un lindo beso tuyo”, le dijo la transformista al personaje de Daniel Alcaíno.



Luego de varias bromas y risas del público ambos se se juntaron y se besaron al frente de las cámaras del programa animado por Martín Cárcamo y Diana Bolocco.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Momento épico beso de Yerko y Botota jajajjaj #VertigoS9 — Alonso Chivano (@AChivano) 6 de abril de 2018