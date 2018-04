¡Sigue la polémica! Maca Tondreau destrozó a Hernán Calderón en "Vértigo"

La panelista de “Muy Buenos Días” dijo que no sabía si se le puede tratar de “caballero” al abogado.

Hace casi dos semanas Hernán Calderón fue uno de los invitados a “Vértigo”, donde habló sobre la polémicas fotos de su hijo Nano y de la críticas que ha recibido de parte de algunos rostros de televisión.

Macarena Tondreau fue una de las personas que entregó su opinión negativa con respecto a las fotografías y en la última emisión del estelar de Canal 13 le respondió al abogado.

“Yo puedo jugar mucho con el tema, pero aguantar que me falten el respeto, sobre todo cuando tengo hijas, jamás. Un caballero que tiene casi 70 años, no sé si le podría decir caballero, que me falte el respeto creo que no corresponde”, comentó.

Luego agregó que Calderón padre “fue ordinario. Yo puedo opinar que su hijo hizo algo que para mí es una falta de respeto hacia una mujer. Yo dije que me molestaba que pusiera la cara en los cachetes del poto de unas niñas. Yo tengo todo el derecho del mundo para decirlo, creo que no corresponde que de parte de un adulto. Que se preocupe de investigar cómo fueron las cosas, yo expliqué no fue así. Que se rebaje a ese nivel, de forma tan ordinaria, no corresponde”.

Por último la ex panelista de “Así Somos” destacó que no se arrepiente de nada ya que no hizo “nada malo, no le falté el respeto a nadie”.