Fran Sfeir reveló los temores que la despiertan entre lágrimas a semanas de dar a luz

Fran Sfeir se encuentra en las últimas semanas de embarazo antes de recibir a su primer hijo junto a su marido Juan Pablo Queraltó.

Si bien la pareja está feliz, no todo ha sido bueno, ya que la cantante reveló que algunas noches ha despertado llorando.

“De repente despierto en la noche llorando y le digo (a Queraltó) que no me deje de mirar como me mira. O él me dice que no lo deje de querer. Es que a muchas parejas les pasa, que se desconectan y yo lo que más quiero es cuidar lo que nosotros tenemos”, señaló en una entrevista.

La chica del tiempo además explicó que “no es que no le vayas a dar toda la atención a tu guagua, pero hay que estar bien desde la matriz. Para mí es importante que nosotros estemos bien antes que todo. Siento que nuestra guagua va a ser feliz si nosotros seguimos fortalecidos”.

Sfeir quiso ahondar en el tema, señalando que “tienes que mirar con quién hiciste esta vida y con quién quieres seguir creando esta familia. A muchas les pasa que el cuerpo se desexualiza cuando se convierten en madres y es súper importante mantener esa conexión viva”.

Finalmente, la cantante se lanzó con todo contra las personas que suelen opinar sobre cómo debería llevar su embarazo: “es demasiada la patudez de la gente que cree que puede opinar y creer que a uno le interesa esa opinión. Desde que te ven con guata creen que se pueden meter en lo que comes, en lo que caminas. Es mucho lo que opina la gente, demasiado, hay que ponerse cuidadoso en no opinar”.

“Yo estaba incluso agresiva, les decía ‘¿sabes’ no me pasen sus traumas ni aprensiones"”, cerró.