¡Qué pasará con Quiroga! Álvaro Rudolphy admitió conversaciones con TVN

El actor tendría nuevos proyectos alejados de las teleseries.

Álvaro Rudolphy aún está en pleno proceso de la segunda temporada de Perdona Nuestros Pecados, donde su actuación de Armando Quiroga, le ha significado varios reconocimientos.

Pero el actor podría dejar el área dramática de Mega para comenzar un nuevo proyecto en TVN, donde sería el animador de un late.

En conversación con Publimetro, Rudolphy reconoció que “Hubo negociaciones, nunca llegamos a hablar de lucas… Estábamos conversando, existió la idea”.

“Eso está en conversaciones muy básicas. No hay nada definido”, agregó el actor que tiene más de 25 teleseries en su cuerpo.

Con respecto a su actual trabajo, Rudolhpy aseguró que está bien en “el área dramática de Mega, ha sido increíble todo el proceso que hemos vivido desde que la reformamos cuando llegamos a hacer ‘Pituca sin lucas’ ha sido un proceso muy entretenido y productivo”.

Con respecto a la responsabilidad de personificar a Armando Quiroga, apuntó que “el protagonismo está muy repartido en todo el elenco. Los cabros jóvenes tienen mucha participación y ha estado súper equilibrado, no ha sido como en otras producciones que me han tocado, donde me he llevado gran parte del peso”.