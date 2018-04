Angie Jibaja sorprendió con la gran diferencia de edad entre ella y su nuevo pololo

Angie Jibaja ha dado a conocer diversos detalles de su vida privada a través de los medios y las redes sociales, como lo fue su relación con Felipe Lasso, sus problemas en su salud mental y sus distintos romances.

Por eso, no es novedad que la peruana haya querido presentar oficialmente a su nuevo pololo en televisión: un joven de 19 años llamado Bryan, con el que ya posó hace poco en Instagram.

Una publicación compartida por Angie Jibaja (@jibajaangie) el Abr 13, 2018 at 1:48 PDT



La actriz, de 37 años, visitó el programa peruano Válgame Dios, donde el joven se presentó y explicó que es cantante de hip hop y trap, y que espera lanzar pronto su nuevo disco.

Ahí fue cuando se vivió un tenso momento, ya que la animadora le preguntó a Jibaja si la relación era en serio, debido a que se habían filtrado unas imágenes de paparazzi que muchos calificaron como mentira debido a la iluminación.

“Nosotros nunca hemos ocultado lo que tenemos”, señaló, agregando que “me molesta que digan que yo lo tengo que mantener, o sea, yo me puedo enamorar y ya”.

Además, la también cantante se tomó un momento para sincerarse sobre esta historia de amor: “a mí me gustó todo, su forma de ser, su vida… ¡Es que no sabes cómo me mira, cómo me habla”. Bryan respondió a esto declarando todos sus sentimientos y confesó que “es el amor de mi vida, es mi primer amor, la amo”.