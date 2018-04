¡El hijo del año! La razón tras el viaje de Franco indignó a los seguidores de Verdades Ocultas

Este martes, el nuevo capítulo de Verdades Ocultas estuvo marcado por el regreso de Leonardo a Chile, quien demostró el nivel de obsesión que tiene por Agustina.

Sin embargo, el villano no fue el único que volvió al país, ya que Franco sorprendió de vuelta en el pasaje, donde se enteró que su hermana se había ido de Santiago por culpa de Nicolás.

El hijo del fallecido José Soto además reveló qué fue lo que lo motivó a marcharse originalmente: “Yo no me fui ni por la Nadia ni por mi viejo, me fui por ti María Luisa”, dijo en voz alta mientras se encontraba solo con una fotografía de Lulú y su padre.

Las sorpresas no quedaron ahí, ya que en el avance se mostró una escena en la que ambos personajes coquetean “Yo he visto cómo me miras. No te preocupes, es sumamente normal”, dijo María Luisa en el adelanto.

Avance de #VerdadesOcultas: María Luisa y Franco ¿Juegan con fuego? Mira el impactante avance del capitulo de hoy. pic.twitter.com/T3alccP99s — Mega (@Mega) 18 de abril de 2018

A los seguidores de la teleserie no les gustó la idea, señalando en Twitter que podría tratarse de un sueño, y criticando a Franco por enamorarse de la novia de su padre.

El hijo del año Franco!! Se acostó con la asesina de su papá, y ahora se enamora de la casi esposa de él!! Como el pico!! #VerdadesOcultas — Romy O.S. (@ProfeRomy) 17 de abril de 2018

Al Franco le sirven todas las micros… #VerdadesOcultas — Nita! (@Nitiwi) 18 de abril de 2018

#VerdadesOcultas El Franco enamorado de Ma Luisa????? Como q están rallando en la telecebolla 😄, igual adictiva. — Marcia Serrano (@Maserranocas) 17 de abril de 2018

Lo del Franco es solo un sueño… Lulú no está tan caga del mate ahora #verdadesocultas — silvana moncada (@Silmonca) 17 de abril de 2018

#VerdadesOcultas será un sueño?? Lulú y Franco?? 😰 Pero Como!!!! Ni un respeto a la memoria de José… 😢😣 @Mega No sabe q hacer con esta teleserie,perdió el hilo el Norte,el Sur y todos los puntos!!!! Terminen luego esto!!😒 — Isabel (@IsachVa) 17 de abril de 2018

#VerdadesOcultas

Como que le gusta la Lulú? 😱, entonces es verdad que Franco y Lulú se van a quedar juntos? 😨😱😳 pic.twitter.com/ki9yPS039V — Ally González S 🌸🍒 (@AllyGonzlez1) 17 de abril de 2018

#VerdadesOcultas la María Luisa y el Franco juntos ?? Esta comedia no puede ser más bizarra weón !!!!!!!!!! Vayanse todos a la CTM !!!!! — Diego Cortés 🏈🏈 (@DiegoCortes_24) 17 de abril de 2018