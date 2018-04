Cecilia Bolocco enfrentó a Raquel Argandoña por tratar de "florero" a su pareja

Para nadie es secreto que a Raquel Argandoña no le gusta la pareja de Cecilia Bolocco, a quien ha tildado de “florero”.

Si bien Cristián Sánchez había contestado a la panelista de Bienvenidos, la ex Miss Universo se había destacado por su silencio. Esto hasta ahora.

En el matinal del animador, Muy Buenos Días a Todos, emitieron una entrevista que realizó Hugo Valencia a Bolocco, donde presentó su nueva colección. Sin embargo, la respuesta a Argandoña se llevó toda la atención.

“Es su opinión, incluso desde afuera puede parecer así”, comenzó respondiendo. “No me molesta… A mí me encanta que me acompañe, no es que yo sienta que me expongo o no ¡me importan tres pepinos!, me encanta que me acompañe y si no me puede acompañar no pasa nada, he hecho toda mi vida sola”, aseguró la diseñadora.

Además, solo tuvo buenas palabras para su pareja, José Patricio Daire: “Ha sido un descubrimiento ver que era factible encontrar a un gran compañero. Siempre me imaginé que sería imposible o muy difícil encontrar a alguien que me pudiera acompañar”.