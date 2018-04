El problema de salud de Gala Caldirola que está afectando a su hija

La tarde de este martes, Gala Caldirola se volvió nuevamente el blanco de críticas luego de publicar una foto dándole leche en mamadera a su hija Luz Elif.

Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) el Abr 24, 2018 at 1:28 PDT

Tal fue el revuelo que causó, que la modelo debió salir a defenderse y aclarar la situación, junto a una foto de ella amamantando a la pequeña.

“Si, esto es lo natural. Además de lo más hermoso para las que pueden vivirlo. Pero la naturaleza no es perfecta. Y aunque a veces los seres humanos parecemos animales nosotros no somos iguales. En nosotros si podemos encontrar fallos”, comenzó escribiendo.

“Muchas mujeres, como yo, somos de la idea que la lactancia materna es lo más lindo además de lo más sano para nuestros hijos, por eso he dicho y digo que soy PRO lactancia libre! Pero en el camino de la maternidad además de lo que pensamos tenemos que tener en cuenta lo que nuestro bebe necesita y en función de lo que va sucediendo”, agregó.

Luego, continuó explicando lo que causó que terminara alimentando a Luz con mamadera. “Tuve un problema el pecho izquierdo por lo cual deje de producir la misma leche, es decir que para amamantar a mi bebe solo tengo a disposición el pecho derecho”.

“Traté de seguir dándole exclusivamente leche materna pero como ella no quedaba saciada no pasaba más de 1,5 horas y mi bebé volvía a llorar. Al solo poder amamantar con uno de los pechos no me daba el tiempo para que volviera a subir suficiente leche. Es por eso que el pediatra me aconsejó hacer una combinación de pecho y leche de fórmula”, aseguró.

Finalmente, cerró señalando que “durante el día y cuando siento que ella lo necesita le preparo un biberón y no se lo doy con menos amor que el pecho. Y eso me ayuda a llegar con más carga de leche a la noche que es cuando le doy lactancia materna exclusiva” y que “quería compartir mi experiencia que refleja que la maternidad no tiene que ser perfecta, porque es muy compleja. Solo tiene que ser en base al amor”.