Aynara Eder acusó a uno de los ex directores de "Bienvenidos" de intento de abuso sexual

A la actriz la llevaron engañada a un motel.

Directo al Corazón era la sección dramática de Bienvendidos donde se mostraban distintas historias que estaban centradas en las complicadas relaciones de parejas que interpretaban distintos actores.

Una de las actrices que participó fue Aynara Eder, quien acusó al director del espacio, Carlo Pontiggia, de haberla llevado engañada a un motel.

Todo comenzó cuando Pontiggia se acercó a la actriz para decirle que quería que se juntaran para hablar sobre un nuevo proyecto.

“Me subí a su auto y se empezó a alejar mucho (…) Me dijo ‘vamos a almorzar’. ‘Pero ya nos estamos alejando mucho. ¿Para dónde vamos?’. Y se metió por Marín y entra al motel más conocido (…) Entra y, sin vergüenza, se estaciona. Le digo ‘¿Qué hacemos acá?’. Me dice ‘no poh, vamos a conversar…"”, comentó en “The Lao TV”.

Luego Eder recibió un llamado telefónico de su madre, momento en que el director se bajó del auto para anotarse. Posteriormente la actriz salió del vehículo para sacarle fotos a la patente y exigir que la dejaran salir del motel.

“‘Ábrame la puerta del portón’. ‘No’, me dijo, ‘usted no puede estar aquí’, ‘Me abre la puerta ahora o empiezo a gritar’. Me abre la puerta, yo salí corriendo, agarré un taxi y me fui. Y él, desesperado después, me escribía ‘discúlpame, perdóname, por favor, no digas nada"”.

Finalmente la actriz contó que las denuncias en contra de Abreu le ayudaron a hablar sobre el tema, ya que antes tenía miedo de contarlo.