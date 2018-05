Daniela Chávez se arrepiente se haber ido a Vértigo y dispara contra Diana, Martín y Yerko

La modelo se sintió pisoteada por la rutina del comediante.

Uno de los momentos más esperado por el público de Vértigo es la aparición de Yerko, ya que en cada una de sus rutinas genera algún tipo de polémica.

Esta vez la víctima de las bromas fue Daniella Chávez, quien le paró los carros al personaje interpretado por Daniel Alcaíno debido a que el comediante le cambió el nombre a la modelo haciendo alusión a la Tía Carlina, reconocido burdel de Santiago.

Una vez terminado el programa, la conejita Playboy se descargó en sus redes sociales. “No es primera vez que estaba en Vértigo, sé a lo que venía, pero de ahí a tener que aguantar faltas de respetos como las de Yerko no lo acepto. Me dijo Daniella Carlina Chávez Carrillo, no me llamo así, me trato de prostituta, todos conocen la tía Carlina y a lo que se refería”.

“Me voy con mucha pena y lo que más da pena, es que después de un acto cobarde de Yerko nadie dijo nada. Martín Cárcamo se reía y Diana ‘Plop’. Habían tres mujeres y ninguna dijo algo, así es fácil pisotear a las mujeres. Después sale con el discurso pro mujer, ¡nefasto!”.

