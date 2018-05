Daniella Chávez recibió apoyo del Congreso tras su participación en Vértigo

Daniella Chávez no lo pasó bien durante su participación en Vértigo, y lo dejó bien en claro tanto en el programa como después.

La ex conejita se mostró incómoda en varios momentos, y terminó por enfrentarse a Yerko Puchento durante su rutina, donde retomó el sketch de los “diarios de vida” de los invitados.

El comediante primero la llamó “Daniella Carlina”, haciendo alusión al popular burdel ‘La Tía Carlina’, lo que molestó a la modelo. Luego el personaje de Daniel Alcaíno indicó que el cuaderno estaba ‘caliente”, lo que generó una defensa de parte de Chávez: “Yerko, es Daniella Karina, no Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente”.

El incómodo momento le valió críticas al comediante, y generó reacciones más allá del mundo del espectáculo.

Según señaló Alejandra Valle en Intrusos, la Cámara de Diputados ofreció su apoyo a Daniella, e incluso denunciará al humorista. “Es la Cámara de Diputados como institución, es el vicepresidente de la cámara quien la llamó para ofrecerle el apoyo de los diputados de la República”, reveló.

Además, Chávez le habría confesado a Micheal Roldán que se encuentra en una situación complicada, ya que no sabe cómo explicarle a su hija lo sucedido en el programa.

A través de Twitter, la ex conejita Playboy publicó imágenes de su encuentro con el vicepresidente de la Cámara Baja, Jaime Mulet, y señaló que “espero que todo resulte y esta lucha sirva para que no se vuelva a insultad, humillar, deningrar a una mujer en televisión ni en ninguna parte”.